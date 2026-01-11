Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 января

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 января
Комментарии

Сегодня, 11 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 11 января:

«Динамо» Краснодар — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:2 (25:22, 20:25, 19:25, 25:23, 15:12);

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (27:25, 15:25, 19:25, 15:25);

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 0:3 (20:25, 23:25, 15:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги (ж)
Турнирная таблица Суперлиги (ж)
Материалы по теме
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Тулицу» в матче женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android