Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 января

Сегодня, 11 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 11 января:

«Динамо» Краснодар — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:2 (25:22, 20:25, 19:25, 25:23, 15:12);

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 1:3 (27:25, 15:25, 19:25, 15:25);

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 0:3 (20:25, 23:25, 15:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».