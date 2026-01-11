«Зенит» СПб на тай-брейке одержал непростую победу над «Новой» в матче ЧР по волейболу

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» в непростом матче обыграли «Нову» из Новокуйбышевска в рамках 18-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25, 15:13) в пользу хозяев площадки.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 16-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Нова» Новокуйбышевск — 3:2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25, 15:13)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).