Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 11 января

Сегодня, 11 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 11 января:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 29:31, 20:25);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Кузбасс» Кемерово — 3:0 (25:15, 25:19, 25:20;

«Зенит-Казань» Казань — «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:18, 25:20, 25:27, 25:20);

«Зенит СПб» Санкт-Петербург — «Нова» Новокуйбышевск — 3:2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25, 15:13).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).