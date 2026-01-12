«Для меня это вывод». Алекно — о непростой победе «Зенита» над «Новой»

Главный тренер «Зента» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал победу над «Новой» из Новокуйбышевска в рамках 18-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 25:21, 19:25, 20:25, 15:13) в пользу хозяев площадки.

«То, что произошло во второй половине матча. — результат двух партий, какой-то уверенной игры. Это закон в волейболе, так часто бывает: делается психологический шаг назад, а там – три вперёд. А за этим уже идут больше технические ошибки. Мы, наверное, на приёме заработали проблем больше, чем за весь сезон. Для меня это вывод и определённая работа», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года.