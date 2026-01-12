Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 12 января

Сегодня, 12 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 12 января (время московское):

17:00. «Оренбуржье» (Оренбург) — «Горький» (Нижний Новгород).

17:00. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-Урал» (Уфа).

19:00. «Белогорье» (Белгород) — «Ярославич» (Ярославль).

19:00. МГТУ (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).