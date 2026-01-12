Новосибирский «Локомотив» в пяти партиях обыграл МГТУ в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска в пяти партиях обыграл клуб московский МГТУ в матче 18-го тура Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей (21:25, 25:20, 23:25, 25:23, 10:15).

После 18 игр МГТУ занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место. В активе клуба лишь шесть очков. Новосибирский «Локомотив» находится на второй строчке, на счету команды 44 очка.

Следующим соперником МГТУ станет «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. «Локомотив» сыграет с сургутским клубом «Газпром-Югра».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).