Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» в пяти партиях обыграл МГТУ в матче Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в пяти партиях обыграл МГТУ в матче Суперлиги
Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска в пяти партиях обыграл клуб московский МГТУ в матче 18-го тура Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей (21:25, 25:20, 23:25, 25:23, 10:15).

Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
12 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
МГТУ: Филиппов, Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

После 18 игр МГТУ занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место. В активе клуба лишь шесть очков. Новосибирский «Локомотив» находится на второй строчке, на счету команды 44 очка.

Следующим соперником МГТУ станет «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. «Локомотив» сыграет с сургутским клубом «Газпром-Югра».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

