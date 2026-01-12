Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 12 января

Сегодня, 12 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня прошли четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты встреч 12 января:

«Оренбуржье» Оренбург — «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (30:28, 25:11, 27:25);

«Газпром-Югра» Сургут — «Динамо-Урал» Уфа — 3:0 (26:24, 28:26, 25:20);

«Белогорье» Белгород — «Ярославич» Ярославль — 3:0 (25:17, 25:15, 25:22);

МГТУ Москва — «Локомотив» Новосибирск — 2:3 (21:25, 25:20, 23:25, 25:23, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).