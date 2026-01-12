Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 12 января

Сегодня, 12 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Состоялся один матч в рамках 17-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом единственного матча игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результат встречи 12 января:

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Минчанка» Минск — 2:3 (25:15, 25:22, 21:25, 15:25, 7:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».