«Такого у меня ещё не было». Доигровщик «Локомотива» — о матче с МГТУ

Доигровщик «Локомотива» Александр Маркин высказался о победе на тай-брейке в матче с МГТУ. Перед встречей новосибирцы не могли вылететь из Уфы, где играли с «Динамо-Урал», из-за снежного коллабса. Они добрались до Москвы с пересадками только в день матча со столичной командой.

Встреча в рамках 18-го тура мужской Суперлиги завершилась со счётом 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) в пользу гостей.

«Игра тяжёлая после нашего переезда волшебного. Такого у меня ещё не было, так что хорошо, что выдержали. Переломили в концовке и выиграли. Показали, так сказать, своё мужское. Наконец-то проявилось это всё в конце, слава богу. Так что победа есть победа. Пусть два очка, но победа есть победа», – приводит слова Маркина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.