Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Такого у меня ещё не было». Доигровщик «Локомотива» — о матче с МГТУ

«Такого у меня ещё не было». Доигровщик «Локомотива» — о матче с МГТУ
Комментарии

Доигровщик «Локомотива» Александр Маркин высказался о победе на тай-брейке в матче с МГТУ. Перед встречей новосибирцы не могли вылететь из Уфы, где играли с «Динамо-Урал», из-за снежного коллабса. Они добрались до Москвы с пересадками только в день матча со столичной командой.

Встреча в рамках 18-го тура мужской Суперлиги завершилась со счётом 3:2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10) в пользу гостей.

Суперлига — предварительный этап (м) . 18-й тур
12 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
МГТУ: Филиппов, Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Игра тяжёлая после нашего переезда волшебного. Такого у меня ещё не было, так что хорошо, что выдержали. Переломили в концовке и выиграли. Показали, так сказать, своё мужское. Наконец-то проявилось это всё в конце, слава богу. Так что победа есть победа. Пусть два очка, но победа есть победа», – приводит слова Маркина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Судьи так и будут решать судьбы». Неоднозначное решение в 18-м туре вызвало бурю эмоций
«Судьи так и будут решать судьбы». Неоднозначное решение в 18-м туре вызвало бурю эмоций
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android