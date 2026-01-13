Воронков вошёл в состав новосибирского «Локомотива»

30-летний доигровщик Фёдор Воронков перешёл из ленинградского «Динамо-ЛО» в «Локомотив». В этом сезоне он набрал 113 очков в 15 матчах за команду из Соснового Бора. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

Свою карьеру Воронков начал в составе барнаульской команды «Заря Алтай», выступал за барнаульский «Университет». С 2016 по 2019 год он представлял «Нову», с 2019-го по 2021-й – казанский «Зенит», с 2021 по 2024 год – петербургский «Зенит». В 2024 году доигровщик перешёл в «Динамо-ЛО».

Напомним, после 18-го тура мужской Суперлиги команда из Соснового Бора занимает шестое место в турнирной таблице, «Локомотив» – второе.