Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Воронков вошёл в состав новосибирского «Локомотива»

Воронков вошёл в состав новосибирского «Локомотива»
Комментарии

30-летний доигровщик Фёдор Воронков перешёл из ленинградского «Динамо-ЛО» в «Локомотив». В этом сезоне он набрал 113 очков в 15 матчах за команду из Соснового Бора. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

Свою карьеру Воронков начал в составе барнаульской команды «Заря Алтай», выступал за барнаульский «Университет». С 2016 по 2019 год он представлял «Нову», с 2019-го по 2021-й – казанский «Зенит», с 2021 по 2024 год – петербургский «Зенит». В 2024 году доигровщик перешёл в «Динамо-ЛО».

Напомним, после 18-го тура мужской Суперлиги команда из Соснового Бора занимает шестое место в турнирной таблице, «Локомотив» – второе.

Материалы по теме
Отец Николова опроверг информацию о переходе игрока в чемпионат Италии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android