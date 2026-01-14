Казанский «Зенит» в четырёх партиях обыграл «Нову» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» из Казани в четырёх партиях одержал победу над клубом «Нова» из Новокуйбышевска. Встреча, которая прошла в столице Татарстана, завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (25:18, 14:25, 25:22, 25:17).

«Зенит-Казань» является лидером турнирной таблицы, в активе клуба 48 очков. «Нова» находится на восьмом месте с 28 очками.

Следующим соперником казанского «Зенита» станет ярославский «Ярославич», «Нова» сыграет с «Кузбассом» из Кемерово.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).