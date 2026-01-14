Скидки
«Зенит-Казань» — «Нова», результат матча 14 января 2026, счёт 3:1; Суперлига 2025/2026

Казанский «Зенит» в четырёх партиях обыграл «Нову» в матче Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» из Казани в четырёх партиях одержал победу над клубом «Нова» из Новокуйбышевска. Встреча, которая прошла в столице Татарстана, завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (25:18, 14:25, 25:22, 25:17).

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
14 января 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников
НОВА: Съемщиков, Зубов, Зинченко, Данилов, Падо, Йовович, Савин, Заступов, Еремин, Терентьев, Сафонов, Перич, Полочанин, Шкулявичус

«Зенит-Казань» является лидером турнирной таблицы, в активе клуба 48 очков. «Нова» находится на восьмом месте с 28 очками.

Следующим соперником казанского «Зенита» станет ярославский «Ярославич», «Нова» сыграет с «Кузбассом» из Кемерово.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
