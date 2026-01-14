Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 14 января

Сегодня, 14 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом единственного матча игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результат матча 14 января:

«Зенит-Казань» Казань — «Нова» Новокуйбышевск — 3:1 (25:18, 14:25, 25:22, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).