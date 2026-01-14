Владимир Алекно: жалею о судьбах, которые изменил в худшую сторону

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился мнением о своём влиянии на судьбы волейбольных игроков.

«Я изменил очень много судеб людей. У кого-то в лучшую сторону, к кого-то – в худшую. Когда мне задают вопрос, о чём ты жалеешь больше всего, всегда говорю о тех судьбах, которые изменил в худшую сторону. Огромный из них процент делал на эмоциях. Этого делать нельзя. А эмоции порой бывают несправедливы. Но сегодня всё ещё идут игроки. Хотят прийти именно в этот клуб, к тренерскому составу, который может чему-то научить.

Самое большое моё достижение как руководителя: очень многие – Макс Михайлов, Сашка Волков, Сергей Тетюхин даже не по имени-отчеству меня называют. Я для них – Романыч. Это для руководителя, особенно такого непростого, как я, огромное-огромное достижение. Сегодня они вот веселятся, шутят. Когда захожу в зал, все серьёзные, все шнуруют ботинки, понимают, что сейчас будут работать. Хотя потом могут положить мне кирпич в сумку, и я его могу привезти в Новосибирск. Они знают, что им ничего не будет», – сказал Алекно в интервью каналу «Пикап-центр Макса Бороды».