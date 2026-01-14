Скидки
«Фенербахче» Федоровцевой победил «Новару» Толок в Лиге чемпионов
В рамках женской Лиги чемпионов состоялся 4-й тур группового этапа. Турецкий «Фенербахче», за который выступает Арина Федоровцева, встретился с итальянским клубом «Игор Горгонзола» (Новара), где играет Татьяна Толок. Матч завершился победой турецкой команды на тай-брейке со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 25:12, 20:25, 15:10).

Толок и Федоровцева стали сами результативными игроками встречи. Татьяна принесла своей команде 29 очков, Арина – 24. Самым ценным игроком матча признана Федоровцева.

После 4-го тура «Фенербахче» занимает первое место в группе, «Игор Горгонзола» – второе. На третьем месте расположился польский клуб «Будовляны Лодзь», на четвёртом – португальская «Бенфика».

