«Я так и не научился проигрывать». Алекно — о своих недостатках

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно назвал свой большой недостаток. Специалист заявил, что до сих пор не научился принимать поражения.

«Всегда личный пример. Я дисциплинированный человек. Например, говорю игрокам: «Отбой в 23», и никто из них меня не может увидеть в два часа ночи в баре, хотя я могу это себе позволить. Я – босс, имею право. Стараюсь жить такой же жизнью, как они. Личный пример для любого руководителя – это одна из таблеток. Хотя у меня есть большой недостаток – я так и не научился проигрывать. В спорте это надо уметь. Пытаюсь сделать анализ, не всегда получается», – сказал Алекно в интервью на YouTube-канале «Пикап-центр Макса Бороды».