«Самая комфортная машина». Алекно — о приобретении нового автомобиля

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился эмоциями от приобретения нового автомобиля RAM 1500.

«Совсем недавно в одном из самых классных салонов Санкт-Петербурга купил себе самую классную машину – RAM 1500. У меня был «Мерседес» GLS перед приездом в Питер. Подумал, что здесь у меня будет служебная машина, своя будет стоять – я её продал. Потом лето. Думаю, машины нет, надо купить. Я остановился на «Тойота Секвойя». У меня у друга такая, вместе на охоту ездили. Она большая, а я не маленький человек. Попросил своего водителя поискать такую. Он нашёл салон, где стоит такая.

И вот я приезжаю — и большего разочарования я никогда не получал от машины. Да, она такая модная, сидеть удобно. Но багажника там я не увидел, вместо него третий ряд сидений. Ещё и пластиковые. Я так расстроился. Менеджер Михаил говорит: «Пойдёмте, я вам кое-что покажу». Подвёл меня к RAM. Я сажусь и понимаю, что это моё. У меня были сомнения по обслуживанию, деталям. Но Михаил сказал, что салон обеспечит и, если надо, доставит в другой город. Казань, говорит, это не Луна. Я переспал с мыслями ночь, и на следующий день мы уже обсуждали, какие дополнительные опции мне нужны, чтобы эту машину приобрести.

Шикарная машина. Единственное, пока ещё не привык к габаритам – внешним, внутренним. У меня были машины разные, «Мерседесы», «Лексусы». Но нынешняя самая комфортная. Для меня как для большого человека это самый оптимальный вариант.

Сын у меня в восторге. Он огромное влияние на меня оказал. Он уже поездил полдня на такой машине друга. Он обладает убедительной речью и убедил меня, что лучше ничего нет. Конечно, в страховку я его вписал, но пока смотрит со стороны. Пока моё, не трогайте», — сказал Алекно в интервью на YouTube-канале «Пикап-центр Макса Бороды».