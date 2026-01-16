Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 16 января

Сегодня, 16 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 18-й тур. Расписание матчей 16 января (время московское):

16:00. «Омичка» Омск — «Корабелка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».