Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 16 января

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 16 января
Комментарии

Сегодня, 16 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины, 18-й тур. Расписание матчей 16 января (время московское):

  • 16:00. «Омичка» Омск — «Корабелка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

