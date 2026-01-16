Скидки
Главная Волейбол Новости

Мужскому волейбольному клубу «Динамо» исполнилось 100 лет
Мужской волейбольный клуб «Динамо» утвердил 15 января как день образования клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Весь нынешний сезон посвящен 100-летию мужского волейбольного клуба «Динамо», и теперь нами принято решение утвердить 15 января в качестве дня образования нашего клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте бело-голубых.

За свою историю динамовцы выиграли пять титулов чемпионов СССР и трижды становились обладателями Кубка СССР. В послесоветское время в активе бело-голубых по четыре титула чемпионов России, обладателей Кубка и Суперкубка России.

В нынешнем сезоне москвичи стали обладателями Кубка 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

