Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Сербка Иванович покинет «Корабелку» и перейдёт в «Вакифбанк» – источник

Сербка Иванович покинет «Корабелку» и перейдёт в «Вакифбанк» – источник
Комментарии

21-летняя сербская доигровщица волейбольного клуба «Корабелка» из Санкт-Петербурга Ваня Иванович в следующем сезоне будет выступать за турецкий «Вакифбанк», где играет россиянка Марина Маркова. Об этом сообщает спортивный портал voleybolunsesi.com.

Сообщается, что контракт с сербкой рассчитан на два сезона – до 2028 года. Выступление в турецкой Лиге Султанлар станет для Иванович вторым заграничным опытом после российской Суперлиги.

Напомним, предыдущие пять лет Иванович провела в сербском клубе «Железничар», с которым в прошлом сезоне впервые выиграла чемпионат Сербии. Также она выходила на площадку со сборной России (2:3) в матче за Кубок Первого канала.

Материалы по теме
«Фенербахче» Федоровцевой победил «Новару» Толок в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android