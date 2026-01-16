Сербка Иванович покинет «Корабелку» и перейдёт в «Вакифбанк» – источник

21-летняя сербская доигровщица волейбольного клуба «Корабелка» из Санкт-Петербурга Ваня Иванович в следующем сезоне будет выступать за турецкий «Вакифбанк», где играет россиянка Марина Маркова. Об этом сообщает спортивный портал voleybolunsesi.com.

Сообщается, что контракт с сербкой рассчитан на два сезона – до 2028 года. Выступление в турецкой Лиге Султанлар станет для Иванович вторым заграничным опытом после российской Суперлиги.

Напомним, предыдущие пять лет Иванович провела в сербском клубе «Железничар», с которым в прошлом сезоне впервые выиграла чемпионат Сербии. Также она выходила на площадку со сборной России (2:3) в матче за Кубок Первого канала.