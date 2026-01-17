Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 16 января

Вчера, 16 января, в рамках 19-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 19-й тур. Результаты матчей 16 января:

«Енисей» Красноярск – «Оренбуржье» Оренбург – 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).