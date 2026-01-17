Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 16 января

Вчера, 16 января, состоялся один матч в рамках 18-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 18-й тур. Результаты матчей 16 января:

«Омичка» Омская область — «Корабелка» Санкт-Петербург – 2:3 (23:25, 25:22, 20:25, 25:22, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
