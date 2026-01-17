Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 17 января

Сегодня, 17 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 19-й тур. Расписание матчей 17 января (время московское):

17:00. «Белогорье» Белгород — «Динамо-Урал» Уфа;

17:00. «Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск;

18:00. «Горький» Нижний Новгород — «Факел Ямал» Новый Уренгой;

18:30. «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).