Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 17 января

Сегодня, 17 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 17 января (время московское):

12:00. «Енисей» Красноярск — «Заречье-Одинцово» Московская область;

16:30. «Динамо» Краснодар — «Уралочка-НТМК» Свердловская область;

19:00. «Локомотив» Калининградская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».