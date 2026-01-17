«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в рамках 19-го тура Суперлиги
Волейболисты «Белогорья» на своей площадке обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в матче 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).
Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:
«Белогорье» Белгород – «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).
