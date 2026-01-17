Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в рамках 19-го тура Суперлиги

«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в рамках 19-го тура Суперлиги
Комментарии

Волейболисты «Белогорья» на своей площадке обыграли «Динамо-Урал» из Уфы в матче 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Заволжский, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Белогорье» Белгород – «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит». В финальной серии прошлого сезона казанский клуб был сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3-0).

Материалы по теме
Травма тренера и трансферные слухи. Необычные итоги 17-го тура волейбольной Суперлиги
Травма тренера и трансферные слухи. Необычные итоги 17-го тура волейбольной Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android