Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит» СПб уверенно обыграл московское «Динамо» в матче мужской Суперлиги

«Зенит» СПб уверенно обыграл московское «Динамо» в матче мужской Суперлиги
Комментарии

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» в трёх партиях обыграли московское «Динамо» в рамках 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) в пользу хозяев площадки.

Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 18:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо» Москва — 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Материалы по теме
Скандальчик в российском волейболе. «Зенит-Казань» получил выговор за внешний вид тренера
Скандальчик в российском волейболе. «Зенит-Казань» получил выговор за внешний вид тренера
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android