«Зенит» СПб уверенно обыграл московское «Динамо» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» в трёх партиях обыграли московское «Динамо» в рамках 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) в пользу хозяев площадки.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо» Москва — 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).