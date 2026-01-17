«Зенит» СПб уверенно обыграл московское «Динамо» в матче мужской Суперлиги
Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» в трёх партиях обыграли московское «Динамо» в рамках 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:19) в пользу хозяев площадки.
Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 18:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Середа, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Козловский, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Архипов, Литвиненко
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:
«Зенит» Санкт-Петербург – «Динамо» Москва — 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
