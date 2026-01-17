«Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Газпром-Югра» в 19-м туре ЧР по волейболу

Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 39:37, 25:20, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (25:22, 37:39, 20:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).