«Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Газпром-Югра» в 19-м туре ЧР по волейболу
Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 39:37, 25:20, 25:21).
Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:
«Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (25:22, 37:39, 20:25, 21:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
