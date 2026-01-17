Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 17 января

Сегодня, 17 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 19-й тур. Результаты матчей 17 января:

«Белогорье» Белгород — «Динамо-Урал» Уфа — 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 25:21);

«Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (25:22, 37:39, 20:25, 21:25);

«Горький» Нижний Новгород — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 0:3 (20:25, 16:25, 20:25);

«Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).