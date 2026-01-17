«Ленинградка» в непростом матче обыграла «Локомотив» в рамках женской Суперлиги
Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) в гостях нанесли поражение «Локомотиву» из Калининграда в рамках 18-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 23:25, 25:17, 15:10).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Климова, Светник, Озерова, Перова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:
«Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:20, 22:25, 25:23, 17:25, 10:15).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
