«Ленинградка» в непростом матче обыграла «Локомотив» в рамках женской Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) в гостях нанесли поражение «Локомотиву» из Калининграда в рамках 18-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 23:25, 25:17, 15:10).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 18-й тур:

«Локомотив» (Калининград) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:20, 22:25, 25:23, 17:25, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».