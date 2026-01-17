Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 17 января

Сегодня, 17 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 17 января:

«Енисей» Красноярск — «Заречье-Одинцово» Московская область — 1:3 (23:25, 17:25, 25:23, 21:25);

«Динамо» Краснодар — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 0:3 (20:25, 16:25, 14:25);

«Локомотив» Калининградская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 2:3 (25:20, 22:25, 25:23, 17:25, 10:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».