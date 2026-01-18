Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 18 января

Сегодня, 18 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 18 января (время московское):

14:00. «Динамо-Метар» Челябинск — «Тулица» Тульская область;

17:30. «Минчанка» Минск — «Протон» Саратов;

19:00. «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».