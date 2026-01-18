«Зенит-Казань» разгромил «Ярославич» в матче российской Суперлиги
Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» обыграли «Ярославич» в рамках 19-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:15).
Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
18 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Ярославич
Ярославль
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников
Ярославич: Хрусталёв, Бобров, Насри, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:
«Зенит-Казань» Казань – «Ярославич» Ярославич — 3:0 (25:14, 25:20, 25:15).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
