«Динамо-ЛО» уверенно обыграло МГТУ в матче чемпионата России по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области уверенно обыграл команду «МГТУ» из Москвы в матче 19-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:18, 25:16).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «МГТУ» Москва— 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).