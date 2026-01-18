Скидки
Волейбол Новости

«Динамо-ЛО» уверенно обыграло МГТУ в матче чемпионата России по волейболу

«Динамо-ЛО» уверенно обыграло МГТУ в матче чемпионата России по волейболу
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо-ЛО» из Ленинградской области уверенно обыграл команду «МГТУ» из Москвы в матче 19-го тура в рамках Суперлиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:18, 25:16).

Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
18 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Динамо-ЛО: Борило, Ковалев, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Лапин, Кречетов, Захватенков, Кузнецов, Курбатов, Рябов, Дмитриев, Васни, Демирчов, Литвин, Червяков, Авдоченко, Керминен, Мурашко
МГТУ: Филиппов, Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Онищенко, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов, Багрей, Ситюк

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 19-й тур:

«Динамо-ЛО» Ленинградская область – «МГТУ» Москва— 3:0 (25:14, 25:18, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Комментарии
