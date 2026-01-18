Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 18 января

Сегодня, 18 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 19-й тур. Расписание матчей 18 января:

«Зенит-Казань» Казань — «Ярославич» Ярославль — 3:0 (25:14, 25:20, 25:15);

«Нова» Новокуйбышевск — «Кузбасс» Кемерово — 3:1 (25:14, 25:23, 26:28, 25:16);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — МГТУ Москва — 3:0 (25:14, 25:18, 25:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).