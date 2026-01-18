«Динамо-Ак Барс» одолело московское «Динамо» во встрече женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал победу над московским «Динамо» в матче 18-го тура женской Суперлиги-2025/2026. Счёт — 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:18).

Для казанских волейболисток эта победа стала уже 16-й в сезоне. В их активе после этого матча 49 очков. Подопечные сербского специалиста Зорана Терзича продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».