Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 18 января
Сегодня, 18 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня были проведены три матча 18-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 18 января:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Тулица» Тульская область — 1:3 (21:25, 23:25, 25:17, 19:25).
«Минчанка» Минск — «Протон» Саратов — 1:3 (20:25, 25:19, 22:25, 23:25).
«Динамо-Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва — 3:1 (25:22, 16:25, 25:22, 25:18).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

