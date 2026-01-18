Скидки
«Удар под дых». Капитан «Локомотива» — о поражении от «Ленинградки»

«Удар под дых». Капитан «Локомотива» — о поражении от «Ленинградки»
Комментарии

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина прокомментировала поражение от «Ленинградки» в матче 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 23:25, 25:17, 15:10) в пользу «Ленинградки».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

«Это была наша игра, что было видно. Поначалу «Ленинградка» была немного растеряна, пошли замены. Надо было в начале брать свои партии, не доводить дело до пятого сета, который, по сути, рулетка. Свои ошибки в концовке, в пятом сете – удар под дых. В укороченной партии спастись в такой ситуации очень сложно», – приводит слова Любушкиной пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, после 18-го тура чемпион прошлого сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. «Ленинградка» остановилась на пятом месте.

