«Удар под дых». Капитан «Локомотива» — о поражении от «Ленинградки»

Капитан калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина прокомментировала поражение от «Ленинградки» в матче 18-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (20:25, 25:22, 23:25, 25:17, 15:10) в пользу «Ленинградки».

«Это была наша игра, что было видно. Поначалу «Ленинградка» была немного растеряна, пошли замены. Надо было в начале брать свои партии, не доводить дело до пятого сета, который, по сути, рулетка. Свои ошибки в концовке, в пятом сете – удар под дых. В укороченной партии спастись в такой ситуации очень сложно», – приводит слова Любушкиной пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, после 18-го тура чемпион прошлого сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице. «Ленинградка» остановилась на пятом месте.