«Мы стали такие великие». Константинов раскритиковал игроков «Локомотива»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над «Газпромом-Югра» со счётом 3:1 (22:25, 39:37, 25:20, 25:21) и раскритиковал игроков своей команды.

Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Мы отвратительно начали и более или менее закончили. Это одна из худших наших игр и по техническому, и по тактическому исполнению. В сегодняшней игре единственное удовлетворительное – три очка. Возможно, мы стали такие великие, что думаем, можем выигрывать с меньшими усилиями команды из середины таблицы… Но это не так! И сегодня мы это видели на площадке.

Нам надо выходить на каждую игру сконцентрированными, с максимальным уважением к противнику. И тогда, наверное, будет больше шансов и с топовыми командами. А в таких играх, как сегодня, в нашем исполнении – в них никакой пользы нет. Это связано с нашим отвратительным настроем. Выделю сегодня только Симеона, он старался играть. Все остальные с огромными перепадами. Очень слабая обработка, лёгкие мячи, фриболы, второе касание технически слабыми выглядели. Тактические ошибки, очень слабый блок, огромное количество брака на блоке, особенно в первой и второй партиях», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

