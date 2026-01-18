Скидки
Лызик — о состоянии «Локомотива»: и у команды, и у меня лично спад

Лызик — о состоянии «Локомотива»: и у команды, и у меня лично спад
Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» Дмитрий Лызик рассказал о состоянии команды после победы над «Газпромом-Югра» в 19-м туре мужской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 39:37, 25:20, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
17 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Играем тяжело. И у команды, и у меня лично спад и в плане волейбольном, и эмоциональном. Не знаю, это из-за большого количества игр, из-за нашего расписания. Нужно что-то с этим делать, перезагружаться, играть чище, брать на себя какие-то ответственные моменты. Но пока чувствуется, что нам очень тяжело.

Во второй партии терпели, терпели, верили, что можем выиграть, и… Терпели. Вторая партия была решающей. После такого длинного сета выигрывает как правило тот, кто победил в этом сете», – приводит слова Лызика пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

