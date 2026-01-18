«Моя команда этого шанса не упустила». Алекно — о победе «Зенита» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно оценил игру команды в матче с московским «Динамо» в отсутствие лидера соперника Максима Сапожкова, который пропускал игру из-за болезни. Встреча завершилась победой петербуржцев со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:19).

«Сегодня упрекнуть команду не в чем. Уверенная победа. Самое важное, помимо результата, что от первого до последнего мяча я видел, они заряжены.

Понятно, Сапожкова, наверное, сопернику не хватало, а моя команда этого шанса не упустила – достаточно уверенно реализовала практически все элементы, которые мы и хотели в такой манере реализовать. У нас всё получилось. Победа важная, очень этому рад», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.