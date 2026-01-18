Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Мне в России нравится». Американский связующий «Факела» Ма'а — о Суперлиге

«Мне в России нравится». Американский связующий «Факела» Ма'а — о Суперлиге
Комментарии

Американский связующий «Факела» Майка Ма'а поделился своими впечатлениями об уровне российского чемпионата и жизни в России.

«Он очень высок. Я счастлив играть здесь. Это хороший опыт, мне нравится здешняя культура, волейбол и страна в целом. Россия – одна из самых сильнейших стран в волейболе и в принципе в спорте. Так что получил удовольствие от игры здесь.

Честно говоря, у меня не было большого количества каких-то ожиданий, но все были хорошими. Я был просто рад приехать сюда и увидеть всё своими глазами. Конечно же, все мои ожидания оправдались. Это отличный чемпионат, отличная страна, постоянно узнаю о России что-то новое и наслаждаюсь своим нахождением здесь.

Наверное, самое неприятное, с чем я столкнулся в России – это задержки авиаперелётов. Из-за этого выезды могут быть сложными. Но в остальном мне в России нравится. Особенно ваша культура. Честно говоря, в быту я не сталкивался ни с какими проблемами. Самым сложными остаются перелёты», – приводит слова Ма'а «Спорт Бизнес Online».

Материалы по теме
Американский связующий Майка Ма’а перейдёт из «Факела» в «Галатасарай»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android