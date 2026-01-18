«Мне в России нравится». Американский связующий «Факела» Ма'а — о Суперлиге

Американский связующий «Факела» Майка Ма'а поделился своими впечатлениями об уровне российского чемпионата и жизни в России.

«Он очень высок. Я счастлив играть здесь. Это хороший опыт, мне нравится здешняя культура, волейбол и страна в целом. Россия – одна из самых сильнейших стран в волейболе и в принципе в спорте. Так что получил удовольствие от игры здесь.

Честно говоря, у меня не было большого количества каких-то ожиданий, но все были хорошими. Я был просто рад приехать сюда и увидеть всё своими глазами. Конечно же, все мои ожидания оправдались. Это отличный чемпионат, отличная страна, постоянно узнаю о России что-то новое и наслаждаюсь своим нахождением здесь.

Наверное, самое неприятное, с чем я столкнулся в России – это задержки авиаперелётов. Из-за этого выезды могут быть сложными. Но в остальном мне в России нравится. Особенно ваша культура. Честно говоря, в быту я не сталкивался ни с какими проблемами. Самым сложными остаются перелёты», – приводит слова Ма'а «Спорт Бизнес Online».