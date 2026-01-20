Скидки
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» в четырёх партиях обыграло «Газпром-Югра» в матче Суперлиги

Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва обыграл в четырёх партиях клуб «Газпром-Югра» из Сургута в матче Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (25:20, 28:30, 25:22, 28:26).

Суперлига — предварительный этап (м) . 14-й тур
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Газпром-Югра
Сургут
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Шевляков, Демаков, Нагаец, Бобров, Ткачев, Никифоров, Кириллов, Литвинов, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов

«Динамо» на данный момент занимает в турнирной таблице четвёртое место, набрав 44 очка. «Газпром-Югра» с 23 очками находится на 10-й строчке.

Следующим соперником московского клуба станет «Кузбасс» из Кемерова. «Газпром-Югра» сразится с белгородским «Белогорьем».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале одолел санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

