Результат матча мужской Суперлиги по волейболу 20 января

Сегодня, 20 января, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом единственной встречи игрового дня чемпионата России

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. Результат матча 20 января:

«Динамо» Москва — «Газпром-Югра» Сургут — 3:1 (25:20, 28:30, 25:22, 28:26).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).