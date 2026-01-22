Скидки
Волейбол Новости

«Локомотив» отправил своего доигровщика в казанский «Зенит»

«Локомотив» отправил своего доигровщика в казанский «Зенит»
Новичком казанского «Зенита» стал 32-летний доигровщик Егор Феоктистов, который начал текущий сезон в новосибирском «Локомотиве». В составе казанцев он занял место Владислава Енина, который отправился в «Динамо-Урал» на правах аренды.

В сезоне-2025/2026 Феоктистов принял участие в шести матчах за новосибирский клуб, набрав 20 очков при 51% реализации атак и 50% позитивного приёма.

Свою карьеру доигровщик начал в составе «Динамо-Урал», за который отыграл 11 лет. Сезон-2024/2025 Феоктистов провёл в самарской «Нове», после чего стал игроком «Локомотива».

Напомним, в январе также стало известно, что новосибирский клуб подписал 30-летнего доигровщика ленинградского «Динамо-ЛО» Фёдора Воронкова.

Новости. Волейбол
