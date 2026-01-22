Врач «Енисея» спас мальчика на борту самолёта

В январские праздники врач мужского волейбольного клуба «Енисей» Шахрияр Мирзоев оказал помощь ребёнку на борту самолёта Казань — Красноярск, когда возвращался вместе с командой с выездной игры.

«Я подошёл, увидел, что мальчик лет девяти стоит у раковины, заполненной водой с кровью. В этот момент стюардесса начала узнавать, есть ли врач на борту, на что я ответил: «Я врач, сейчас помогу», — приводит слова Мирзоева «АиФ Красноярск».

Сначала доктор использовал спиртовые салфетки и нашатырь, после чего ребёнку стало легче.

«Я попробовал остановить кровотечение при помощи ватных турунд и подручных средств, которые были у проводников, прикладывал холод к переносице. Но эффекта это не дало — всё пропитывалось кровью. Кровотечение не останавливалось минут 20.

Я постарался успокоить ребёнка и начал думать, что делать дальше. Попросил аптечку у бортпроводников и обнаружил там ампулы адреналина. Вскрыв две ампулы, пропитал раствором две ватных турунды и вставил их глубоко в нос ребёнку. Спустя пару минут увидел, что кровь остановилась», — приводит слова Мирзоева «АиФ Красноярск».