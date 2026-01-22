Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Врач «Енисея» спас мальчика на борту самолёта

Врач «Енисея» спас мальчика на борту самолёта
Комментарии

В январские праздники врач мужского волейбольного клуба «Енисей» Шахрияр Мирзоев оказал помощь ребёнку на борту самолёта Казань — Красноярск, когда возвращался вместе с командой с выездной игры.

«Я подошёл, увидел, что мальчик лет девяти стоит у раковины, заполненной водой с кровью. В этот момент стюардесса начала узнавать, есть ли врач на борту, на что я ответил: «Я врач, сейчас помогу», — приводит слова Мирзоева «АиФ Красноярск».

Сначала доктор использовал спиртовые салфетки и нашатырь, после чего ребёнку стало легче.

«Я попробовал остановить кровотечение при помощи ватных турунд и подручных средств, которые были у проводников, прикладывал холод к переносице. Но эффекта это не дало — всё пропитывалось кровью. Кровотечение не останавливалось минут 20.

Я постарался успокоить ребёнка и начал думать, что делать дальше. Попросил аптечку у бортпроводников и обнаружил там ампулы адреналина. Вскрыв две ампулы, пропитал раствором две ватных турунды и вставил их глубоко в нос ребёнку. Спустя пару минут увидел, что кровь остановилась», — приводит слова Мирзоева «АиФ Красноярск».

Материалы по теме
Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Рейтинг
Вундеркинд, бомбардир и Феникс. Кто был лучшим в 19-м туре мужской Суперлиги?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android