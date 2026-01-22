Олимпийский чемпион Максим Михайлов: если я останусь в спорте, то это будет детский спорт

37-летний олимпийский чемпион и диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о профессиональных планах после завершения карьеры.

«Глобально пока не задумывался. Хотя определённые мысли есть. Кем я точно не стану — так это тренером профессиональной команды.

Конечно, зарекаться не стоит. Кто знает, как повернётся жизнь. Но сейчас мне кажется, что если я останусь в спорте, то это будет детский спорт. Это та ниша, которая сейчас очень сильно отстаёт, проседает и нуждается в развитии. Для того чтобы в нашей стране вырастали сильные и классные спортсмены, фундамент надо закладывать именно в детстве. Если мой энтузиазм в этом направлении не иссякнет, если будет поддержка — думаю, что вижу себя в будущем в каком-то качестве именно в детском спорте. Может быть, стану тренером какой-то начинающей группы, самых маленьких ребятишек», — приводит слова Михайлова Legalbet.ru.