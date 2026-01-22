Скидки
Кирилл Клец рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате Японии

27-летний российский диагональный Кирилл Клец рассказал, почему решил продолжить карьеру в японском волейбольном чемпионате после двух сезонов в казанском «Зените».

«Это растущий чемпионат, сюда сейчас съезжаются большие звёзды, ты играешь против лучших игроков мира. Например, против двукратного олимпийского чемпиона Антуана Бризара. Рикардо Лукарелли, Стефан Буайе, Мигель Лопес, Мэттью Андерсон, Тори Дефалко плюс наши ребята Дмитрий Мусэрский и Егор Клюка – в каждой команде есть крутые волейболисты. Играть против них сложно, но очень интересно.

Когда у меня появился вариант с Японией, я сказал: «Почему бы и нет?». Я такой человек, который легко принимает новые вызовы и не боится их. Мне несложно поехать в другую страну и попробовать себя там. Я рад, что поехал. Это отличный опыт для меня, я получаю огромное игровое время. Кроме того, я понимал, что японская лига – это отличная площадка, чтобы показать себя. Сейчас все следят за Японией, весь мир. Это уже ощущается – интерес ко мне стал гораздо выше», – приводит слова Клеца «БО Спорт».

