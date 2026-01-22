«На задней линии стоят трое либеро». Клец — о специфике чемпионата Японии

Российский диагональный клуба «Торрэй Эрроуз» Кирилл Клец рассказал о специфике японского волейбольного чемпионата.

«Понятно, что блок – слабое место чемпионата Японии, но это компенсируется сумасшедшей защитой. Порой её просто невозможно пробить, и создаётся ощущение, что на задней линии стоят трое либеро.

Ударил в длинную диагональ – там подняли, ударил в линию – довели связке на нос, с два по два бьёшь – там тоже человек доводит. Постепенно высоту немножко теряешь, и уже блок начинает тебя цеплять.

В конце того самого матча с «Хоккайдо», в котором я набрал 47 очков, в конце уже ноги сводило. Я очень устал, и не прыгалось толком – там, к сожалению, меня дважды смягчили, когда мы играли на больше-меньше», – приводит слова Клеца «БО Спорт».