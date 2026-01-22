«Дима — потрясающий волейболист». Клец — о завершении карьеры Дмитрия Мусэрского

Российский диагональный японского клуба «Торрэй Эрроуз» Кирилл Клец рассказал, как узнал, что Дмитрий Мусэрский, выступающий за «Сантори Санбёрдз», решил завершить карьеру после текущего сезона.

«Он объявил об этом после своего матча. А у нас в этот день тоже была игра – я не отвлекался на социальные сети и не видел этой новости. Получилось так, что узнал уже лично от него на ужине.

Что я могу сказать? Дима – потрясающий волейболист, один из величайших в истории. Он сделал себе имя как блокирующий, а потом проявил себя как классный диагональный. У него прекрасная карьера. Его уровень игры и сейчас высочайший, он – лидер своей команды.

Конечно, он ещё мог бы поиграть, в этом нет сомнений. Но это его жизнь, и он вправе завершить карьеру, когда посчитает нужным. Мы даже не обсуждали мотивы», – приводит слова Клеца «БО Спорт».