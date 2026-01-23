Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 23 января

Сегодня, 23 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины, 20-й тур. Расписание матчей 23 января (время московское):

15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

15:30. «Кузбасс» Кемерово — «Динамо» Москва;

16:30. «Динамо-Урал» Уфа — «Зенит-Казань» Казань;

17:00. «Факел Ямал» Новый Уренгой — «Енисей» Красноярск;

19:00. «Белогорье» Белгород — «Газпром-Югра» Сургут.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).