Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 23 января

Сегодня, 23 января, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. В рамках игрового дня 19-го тура пройдёт один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 23 января (время московское):

18:30. «Динамо» Москва — «Динамо-Метар» Челябинск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».